POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.10.2021

Jemgum - Einbruchdiebstahl in Schulgebäude

In dem Zeitraum vom 26.10.2021, 09:00 Uhr, bis zum 27.10.2021, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Schulgebäude in der Deichstraße. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlugen bisher unbekannte Täter zunächst eine Fensterscheibe zu einem Arbeitsraum ein und entwendeten ein Telefon, einen PC-Bildschirm und einen Computer. Die Polizei in Leer bittet in dieser Sache Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Pedelecs aus Keller entwendet

In dem Zeitraum vom 22.10.2021 bis zum 27.10.2021 kam es zu einem Diebstahl von zwei Pedelecs aus einem Kellerabteil in der Ortelsburger Straße. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch eine unverschlossene Hintertür Zutritt zu einem Mehrparteienhaus und entwendeten aus einem Kellerabteil zwei Pedelecs der Marke Sparta in silber. Dazu wurde das Vorhängeschloss des Kellerabteils durch die Täter aufgebrochen. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bunde - Versuchter Betrug durch falsche Gewinnversprechen

Zu einem versuchten Betrug ist es am gestrigen Mittag in Bunde gekommen. Eine 35-jährige Frau aus Bunde wurde auf ihrem Handy durch eine unbekannte Mobilfunknummer angerufen. Dort teilte ihr eine weibliche Person mit, dass die Bunderin an einer Leseprobe teilgenommen und nun den 3.Platz belegt habe. Daher könne ihr eine Gewinnsumme in Höhe von 38.500 Euro ausgezahlt werden. Um die Verwaltungskosten der Auszahlung des Gewinnes zu decken, müsse die 35-Jährige lediglich für 500 Euro Gutscheinkarten erwerben. Vor einer Bankfiliale in Westoverledingen würde eine Notarin warten und ihr den Gewinn auszahlen. Die unbekannte Anruferin wurde zunehmend aufdringlicher, sodass das Telefonat beendet wurde. Die Polizei weist auch hier darauf hin, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Leer - Mann in Gewahrsam genommen

Am 28.10.2021 nahm die Polizei in Leer einen 36-jährigen Mann aus Uetersen in Gewahrsam. Dieser hatte gegen 02:20 Uhr eine 20-jährige Frau aus Leer im Bahnhofsring angepöbelt und Glasscherben vor das Fahrrad der jungen Frau geworfen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf den Vorfall aufmerksam und nahm den 36-Jährigen mit zur Polizeidienststelle. Da der Mann sich äußerst aggressiv verhielt, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und wurde am Morgen aus diesem entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall auf der A31

Am 27.10.2021 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A31 in Fahrtrichtung Leer. Eine 50-jährige Frau aus Köln befuhr mit ihrem Pkw Ford die Überholfahrspur der A31 im Bereich der Autobahnabfahrt Veenhusen. Aufgrund einer Katze auf der Fahrbahn wich sie nach rechts auf den Hauptfahrstreifen aus und touchierte dort den Pkw Renault einer 39-jährigen Frau aus Moormerland. Der Pkw der Kölnerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte auf einen Erdwall neben der Autobahn. Der Renault der Leeranerin wurde nach rechts in die Berme geschleudert. In ihrem Pkw saßen zudem zwei Kinder im Alter von acht und ein Kind im Alter von sechs Jahren. Bei dem Unfall wurden die beiden Frauen sowie ein achtjähriger Junge leichtverletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Autobahn für eineinhalb Stunden in Richtung Leer gesperrt werden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 27.10.2021 kam es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Thüringer Straße. Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geparkter roter Nissan wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-oder Ausparken im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt. Die Polizei in Emden bittet Zeugen- oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

