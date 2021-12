Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Einbrüche gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstag (14.12.2021) kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Bad Salzuflen. Zwischen 6 und 16:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße und durchwühlten es. Die Täter beschädigten ein Fenster und stahlen mindestens etwas Bargeld.

Am frühen Abend brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus im Südfeld ein. Sie beschädigten zwei Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ein Zeuge beobachte zwischen 17:45 und 17:55 Uhr zwei tatverdächtige Personen an dem Haus. Es handelt sich um zwei dunkelhaarige Männer in dunkler Kleidung, die sich in Richtung Bielefelder Straße von dem Haus entfernten. Einer war schlank und etwa 1,80 m groß, einer kräftiger und etwa 1,75 m groß.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu den Einbrüchen unter der Rufnummer 05231 6090.

