Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal/Bad Salzuflen. Fahndungen nach Taschendiebstählen.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe fahndet in zwei Fällen mit Aufnahmen aus Überwachungskameras nach den Tätern. Im Oktober 2021 wurde einer 77-jährigen Frau im "Aldi-Markt" in Kalletal-Hohenhausen die Geldbörse entwendet. Unmittelbar nach dem Diebstahl hob ein Mann an einem Geldautomat Bargeld mit der bei dem Diebstahl erbeuteten Debit-Karte des Opfers ab. Die dabei entstandenen Aufnahmen von dem Mann können Sie auf unserem Fahndungsportal einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/70986 .

Ebenfalls im Oktober dieses Jahres stahlen Diebe das Portemonnaie einer 66-jährigen Frau in Bad Salzuflen. Auch in dem Fall schlugen die Täter in einem Verbrauchermarkt zu. Mittels der dabei erlangten Debit-Karte hob ein Mann an einem Geldausgabeautomaten Bargeld ab; ein zweiter Täter hielt sich im Hintergrund auf. Fotos und Beschreibungen der Männer finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/70980 .

Ihre Hinweise zu den gesuchten Personen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261/9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell