Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Wand und Schild beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte besprühten am Montag (13. Dezember 2021) eine Wand und ein Schild auf dem Gelände der Grundschule am Schlingweg. Die Täter schmierten dort zwischen 16 und 17:50 Uhr. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter 05222/98180 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell