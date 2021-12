Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Automatensprengung offenbar vorbereitet.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten offenbar vor, in der Nacht von Sonntag auf Montag (12.-13. Dezember 2021) einen Geldausgabeautomaten durch das Einfüllen von Gas zu sprengen. Gegen 5:40 Uhr fanden Zeugen in dem Geldautomaten der Volksbank an der Bahnhofstraße einen Schlauch vor, der aus dem Automaten herausragte. Diesen hatten die Täter bereits eingeführt, dann jedoch von einer weiteren Tatausführung abgesehen. Den Schlauch ließen sie möglicherweise zurück, weil sie sich gestört oder beobachtet fühlten. Ihre Hinweise dazu teilen Sie bitte der Kripo in Detmold unter 05231/6090 mit.

