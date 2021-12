Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Eindringlinge bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.-13. Dezember 2021) suchten bislang Unbekannte in einer Scheune und einem Schuppen vergeblich nach Wertgegenständen. In der Jülicher Straße drangen die Täter in eine Hütte ein. Beute machten sie hier genauso wenig wie in einer Scheune, in die sie in der Aachener Straße eingedrungen sind. Ihre Beobachtungen hierzu teilen Sie bitte unter 05231/6090 dem Kriminalkommissariat 2 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell