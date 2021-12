Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Altendonop. Unfall unter Alkoholeinfluss.

Lippe

Ein 30-Jähriger Autofahrer verlor Samstagnacht (11.12.2021) gegen 23:40 Uhr auf der Donoper Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er streifte an einer Mauer entlang und fuhr in dem stark beschädigten BMW mit zwei platten Reifen weiter. Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei, die den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift im Auto sitzend antraf. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, so dass die Polizeibeamten ihn zur Abnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiwache nahmen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

