Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Junge Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr eine 55jährige Bad Salzuflerin mit ihrem PKW Smart die Straße Krumme Weide in Richtung Leopoldshöhe. Auf dem Zebrastreifen in Höhe der Uferstraße übersah die PKW-Fahrerin eine 18jährige Fußgängerin aus Bad Salzuflen, die die Straße Krumme Weide in Richtung Uferstraße überqueren wollte. Die junge Fußgängerin wurde von dem PKW erfasst und schwer verletzt. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus nach Herford transportiert werden. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell