Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Trunkenheitsfahrer fiel durch unsichere Fahrweise auf

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Samstagmorgen fiel einer Zeugin in Lage ein PKW Mazda auf, dessen Fahrzeugführer sehr zögerlich und unsicher unterwegs war. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den PKW in der Breiten Straße antreffen. Bei Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass der 42jährige Lagenser erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich befanden sich an seinem Auto mehrere frische Unfallspuren dessen Zugehörigkeit noch ermittelt werden muss.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell