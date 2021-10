PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Kellerabteile aufgebrochen +++ Trickdiebstahl in Cafe +++ Mann durch Flaschenwurf verletzt+++ Auseinandersetzung auf Fußballplatz +++ Porsche gegen Hauswand gefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg im Taunus, Viktoriastraße, 18.10.2021, 06.00 Uhr bis 24.10.2021, 21.15 Uhr

(pa)In Kronberg kam es im Verlauf der vergangenen Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Sonntagabend in das in der Viktoriastraße gelegene Wohnhaus. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen schließlich diverse Wertgegenstände, darunter Bargeld, Schmuck und Handtaschen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Kellerabteile aufgebrochen und Pedelecs gestohlen, Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, 22.10.2021, 20.00 Uhr bis 23.10.2021, 18.30 Uhr

(pa)Von Freitag auf Samstag hatten es Unbekannte in der Oberurseler Erich-Ollenhauer-Straße auf den Inhalt dreier Kellerabteile abgesehen. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitag- und Samstagabend auf bislang unbekannte Weise Zugang in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort brachen die Täter insgesamt drei Kellerabteile auf. Aus diesen stahlen sie zwei Elektrofahrräder sowie eine Stereoanlage im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

3. Trickdieb stiehlt Kellnergeldbörse,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 22.10.2021, gg. 19.00 Uhr

(pa)Am Freitagabend suchte ein Trickdieb in der Bad Homburger Louisenstraße ein Café heim. Zu Ladenschluss gegen 19.00 Uhr erschien ein Mann im Café und fragte nach einem Glass Wasser. Als man der Bitte nachkam, nutzte der Unbekannte die Ablenkung der Mitarbeiter, um - verdeckt durch eine mitgebrachte Zeitung - eine Kellnergeldbörse samt Inhalt unbemerkt zu entwenden. Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und circa 175cm groß. Er habe eine schmale Statur sowie einen dunklen Teint gehabt und eine blaue Kappe getragen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Personen, bei denen der Täter möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, oder solche, die sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Mann durch Flaschenwurf verletzt,

Oberursel, Holzweg, Freitag, 22.10.2021, 23:35 Uhr (ll)Am Freitagabend hatte ein 31-Jähriger in Oberursel einen verbalen Streit mit einer vierköpfigen Personengruppe, der schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 23:35 Uhr im Holzweg unterwegs gewesen, als er mit vier unbekannten Männern in Streit geraten sei und eine Glasflasche gegen den Kopf geworfen bekommen habe. Hierdurch stürzte der Geschädigte und verletzte sich. Die Angreifer seien dann in Richtung Eppsteiner Straße und Adenauerallee geflüchtet. Alle Täter seien etwa 20 Jahre alt gewesen. Eine der vier Personen habe einen dunklen Hauttyp gehabt. Zwei der jungen Männer sollen mit schwarzen Westen, einer mit einer weißen Jacke und ein weiterer mit einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein. Von den vier Täter drei eine Kappe getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Ho,burg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Auseinandersetzung auf Fußballplatz,

Grävenwiesbach, Industriestraße, 24.10.2021, gg. 16.30 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach kam es am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Fußballpartie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 16.20 Uhr sollen auf dem Sportplatz "Am Steinchen" Angehörige zweier Mannschaften in einen Streit geraten sein, an dem sich schließlich auch Zuschauer beteiligt haben sollen. Im weiteren Verlauf des anfänglich noch verbalen Zwists soll es zwischen mehreren jungen Männern zu gegenseitigen Tätlichkeiten gekommen sein. Ein 24-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei, der mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung vorliegen, ermittelt zum Hintergrund und dem genaueren Ablauf des Tatgeschehens. Mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Neu-Anspach, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, An der Dörrwiese, 24.10.2021, gg. 12.45 Uhr

(pa)Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von über 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach ereignete. Gegen 12.45 Uhr wollte ein 57-jahriger Mann aus dem Westerwaldkreis mit seinem Mini von der Straße "An der Dörrwiese" nach links auf die K 723 abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen Mercedes, der die Kreisstraße in Richtung Rod am Berg befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei sich der Fahrer des Mini als auch eine 68-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

7. Porsche gegen Hauswand gefahren,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße / Prof.-Wagner-Straße, 24.10.2021, gg. 13.50 Uhr

(pa)Am Sonntag ereignete sich in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Autofahrer verletzt wurde und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Gegen 13.50 Uhr wollte der Mann mit einem Porsche Macan aus einer Parklücke in der Wilhelmstraße ausfahren. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autofahrer bei seinem Fahrmanöver gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Prof.-Wagner-Straße. Der 68-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, für deren Behandlung er in eine Klinik gebracht wurde. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell