Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Herforder geraten im innerstädtischen Bereich aneinander

Herford (ots)

(jd) An der Hämelinger Straße gerieten gestern (24.8.) zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem einer der beiden schwerverletzt, der andere leichtverletzt wurde. Ein 42-jähriger Herforder hielt sich in einem Lokal an der Hämelinger Straße auf, als ein 25-jähriger Herforder dazu kam. Beide verließen die Lokalität und gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung. Vorausgegangen waren offenbar schon länger anhaltende persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 42-Jährige durch mehrere Fußtritte und Schläge schwerverletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung in beiden Fällen dauern noch an.

