Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Baustelle - Unbekannte entwenden Hydraulikmeißel

Vlotho (ots)

(jd) Gegen 6.45 Uhr erschienen die Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens gestern (23.8.) an einer Baustelle an der Höltkebruchstraße. Dort stellten sie fest, dass die Türen eines am Freitag Nachmittag verschlossenen Baggers offen standen. Ein Hydraulikmeißel, der zwischen der Schaufel sowie einem weiteren Metallteil des Baggers eingeklemmt war, fehlte. Wie der oder die unbekannten Täter das etwa 200 bis 300 Kilo schwere Gerät abtransportiert haben, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Hydraulikmeißel hat einen Wert von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell