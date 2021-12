Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendetektiv nach Diebstahl verletzt - ergänzende Beschreibung des Tatverdächtigen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (07.12.2021) verletzte ein bislang unbekannter Mann einen Ladendetektiv im Kaufhaus Müller (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5094185). Zur Erinnerung: Ein 38-jähriger Ladendetektiv hatte den Diebstahl in dem Geschäft in der Langen Straße beobachtet und stellte den Dieb vor dem Geschäft zur Rede. Der Täter wollte sofort weglaufen, so dass der Detektiv ihn festhalten musste. Bei dem Gerangel fielen beide zu Boden und der 38-Jährige verletzte sich leicht. Der Täter (südländisches Aussehen, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlank und schwarzhaarig) entkam.

Inzwischen kann die Kleidung des flüchtigen Täters genauer beschrieben werden: Er trug eine dunkle Steppjacke der Marke Champion. Die Jacke in Schlupfform mit Kapuze hat eine große Bauchtasche, in der er das Diebesgut (Parfüm im Wert von rund 400 Euro) verstaute. Über der Tasche in der helle Schriftzug "Champion" zu lesen. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

