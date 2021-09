Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: #Stadtmitte: Polizei stellt Räubertrio auf der Flucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (19. September 2021) hat die Polizei drei Männer auf der Flucht gestellt, nachdem sie in ein Elektrogeschäft an der Königstraße eingebrochen waren. Gegen 18:30 Uhr meldete der Inhaber des Geschäftes den aktuellen Einbruch. Vor Ort stellten die Beamten frische Hebelmarken an der Tür des Lagerraums und mehrere aufgerissene Kartons im Inneren fest. Während der Fahndung konnten im Nahbereich des Tatortes drei Männer angetroffen werden, die mehrere Elektroartikel auf einem Rollwagen über die Alte Linner Straße schoben. Als die drei Männer die Beamten erkannten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Zwei Täter konnten festgenommen werden, der Dritte flüchtete zu Fuß. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten diverse Einbruchswerkzeuge. Die beiden 40- und 29-jährigen polizeibekannten Deutschen wurden zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (386)

