Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Unbekannte überfallen Mann und rauben Geldbörse sowie Sonnenbrille - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (20. September 2021) ist ein 53-jähriger Krefelder an der Uerdinger Straße von zwei Männern überfallen und leicht verletzt worden.

Gegen 0:30 Uhr war der Mann auf dem Weg nach Hause. Plötzlich wurde er von hinten am Jackenkragen zu Boden gerissen. Zwei Männer traten unvermittelt auf ihn ein und rissen ihm sein Portemonnaie und seine Sonnenbrille aus der Tasche. Das Opfer schrie laut um Hilfe.

Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die beiden Männer in Richtung Grotenburgstraße. Dort stiegen sie in einen schwarzen Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen und konnten mit Hilfe eines unbekannten Fahrers in Richtung stadtauswärts davonfahren. Der 53-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Behandlung.

Die beiden Männer sind 20 bis 25 Jahre alt und sprechen mit einem osteuropäischen Akzent. Sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Basecaps. Das polnische Kennzeichen des schwarzen Kleinwagens enthielt die Buchstaben "PA". Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (385)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell