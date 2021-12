Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendetektiv nach Diebstahl verletzt.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb stahl am Dienstag (7. Dezember 2021) Parfüm im Kaufhaus "Müller" in der Langen Straße. Ein 38-jähriger Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und stellte den Dieb vor dem Geschäft zur Rede. Der Täter wollte sofort weglaufen, so dass der Detektiv ihn festhalten musste. Bei dem Gerangel fielen beide zu Boden, wo der 38-Jährige den Dieb nur noch an einem Bein festhalten konnte. Da ein zweiter Mann auf den 38-Jährigen zulief, ließ er den Täter los, so dass die beiden Personen, die offenbar zusammen gehörten, gemeinsam in Richtung Rosental wegrannten. Der Ladendetektiv verletzte sich dabei leicht. Der Dieb hat südländisches Aussehen, ist 15-20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlank und hat schwarze Haare. Er war dunkel bekleidet mit Pullover und Jeans. Der zweite Mann, der mit dem Dieb gemeinsam wegrannte, hat ebenfalls ein südländisches Aussehen, ist etwa 18-20 Jahre alt und etwa 1,80-1,85 m groß. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330 entgegen.

