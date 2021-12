Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zigarettenautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter sprengte Dienstagmorgen (7. Dezember 2021) einen Zigarettenautomaten in der Karl-Werhahn-Straße auf. Der Automat geriet dadurch in Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Womit der Unbekannte gegen 4:30 Uhr die Explosion verursacht hatte, steht ebenso wenig fest, wie die Höhe der Beute. Zeugen sahen einen jüngeren Mann, der mit einem dunklen Parka bekleidet in Richtung des Kindergartens weg rannte. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

