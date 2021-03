Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal-Heiligenrode (Kreis Kassel): Folge- und vorläufige Abschlussmeldung zum Brand eines Einfamilienhauses

Kassel (ots)

Bitte beachten Sie unsere Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4867887.

Am heutigen Morgen gegen 02:00 Uhr meldeten Passanten den Brand eines Dachstuhls im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Niestetal sowie die Beamten des Polizeireviers Ost in Kassel am Brandort im Ginsterweg eintrafen, stand das Dach des Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Die beiden 40- bzw. 26-jährigen Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen können.

Mittels Einsatz einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Der Kriminaldauerdienst der Kasseler Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand vermutlich im Bereich eines Kaminofens ausgebrochen.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die beiden Bewohner werden durch die Gemeinde Niestetal untergebracht.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 50.000 Euro.

