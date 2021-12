Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag- und Montagnachmittag (3.-6- Dezember 2021) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Lemgoer Straße ein. Sie brachen ein Fenster auf und suchten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut fanden, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

