Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Sondereinsatz zur europäischen Kontrollwoche "Alkohol und Drogen" - Bilanz der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Die lippische Polizei führte am Montag (06.12.2021) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeihunderschaft, des Zolls und der Bezirksregierung einen Sondereinsatz zum Thema "Alkohol und Drogen am Steuer" im gesamten Kreisgebiet durch. Dieser ist Teil einer ROADPOL Kontrollwoche auf europäischer Ebene vom 6. bis zum 12. Dezember 2021. An mehreren Stellen in Lippe fanden umfangreiche Fahrzeugkontrollen statt, bei denen verschiedenste Verstöße festgestellt werden konnten: Unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol standen insgesamt drei Verkehrsteilnehmende. Viermal waren die Fahrzeugführenden ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem waren acht Verstöße gegen Sozialvorschriften (u. a. wegen Lenk- und Ruhezeiten), vier Verstöße gegen die Gefahrgutverordnung und fünf Verstöße gegen die Ladungssicherung zu verzeichnen. Weiterhin mussten 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden, unter anderem wegen der Nutzung eines Handys am Steuer, abgefahrenen Reifen bzw. dem Verstoß gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. In 41 Fällen wurde wegen sonstiger Verstöße ein Verwarngeld erhoben. Viermal stellten die Beamten einen illegalen Aufenthalt der Fahrzeugführenden in Deutschland fest. Der Zoll leitete 12 Prüfverfahren gegen Unternehmen ein, weil u. a. der Verdacht auf Verstöße gegen das Mindestlohngebot besteht.

An einer der Kontrollstellen in Lage-Kachtenhausen wurden auch die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen. Acht Verkehrsteilnehmende erwartete die Zahlung eines Bußgeldes, nachdem Beamte sie nach Geschwindigkeitsverstößen anhielten. "Spitzenreiter" war ein PKW-Fahrer, der mit 123 km/h bei erlaubten 50 km/h geblitzt werden konnte.

Die Polizei Lippe zieht ein kritisches Fazit aus dem gestrigen Kontrolltag und appelliert an alle Lipperinnen und Lipper: Schon geringe Mengen an Alkohol und Drogen im Blut senken das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen während gleichzeitig die Risikobereitschaft steigt. Fahrende, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, setzen ihr eigenes und das Leben anderer Verkehrsteilnehmenden aufs Spiel.

Auch bis zum Ende der Woche wird verstärkt mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen am Steuer im Kreis Lippe kontrolliert, um Verkehrsteilnehmende für die Gefahren zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sicher an ihr Ziel gelangen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell