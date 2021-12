Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (4. Dezember 2021) auf der Detmolder Straße ereignet hatte, wurde ein 61-jähriger Radfahrer verletzt. Dieser überquerte die Straße gegen 11:35 Uhr auf dem Radweg, der sich in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr an der Bahnhofstraße befindet. Dabei erfasste ihn der 73-jährige Fahrer eines Mercedes, der in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war. Der 61-Jährige aus Horn-Bad Meinberg kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden blieb gering.

