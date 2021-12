Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mülltonnen in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Unbekannte entzündeten am frühen Sonntagmorgen (5. Dezember 2021) drei Mülltonnen in einem Vorgarten im Stönebrink. Die Bewohner konnten das Feuer, das zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr entzündet worden war, selbst mit einem Gartenschlauch löschen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell