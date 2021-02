Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Dienstag 14:00 Uhr und Donnerstag 18:00 Uhr in der Otto-Hirsch-Straße in Aldingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen Gartenzaun und richtete dabei einen Sachschaden von etwa 300 Euro an. Anschließend machte er sich auf und davon. Aufgrund blauer Lackantragungen am Gartenzaun handelt es sich beim Verursacher möglicherweise um ein blaues Fahrzeug.

