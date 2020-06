POL-HK: Soltau - unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs Soltau - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Bad Fallingbostel - Scheibe eingeschlagen

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau - unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Abend kontrollierte die Streifenwagenbesatzung in Soltau einen auffällig fahrenden PKW. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige polnische Staatsbürger keine Fahrerlaubnis besaß. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Soltau - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten bislang unbekannte Täter in Soltau im Bereich Winsener Straße / Stubbendorffweg mehrere Gullideckel aus den Halterungen und verteilten diese auf der Fahrbahn. Ferner wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen mindestens ein PKW beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191-93 80 0.

Bad Fallingbostel - Scheibe eingeschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts am Kirchplatz in Bad Fallingbostel. Hierzu wurde vermutlich eine Porzellanschale verwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972-115.

