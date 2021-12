Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Hinweise auf Randalierer erbeten.

Lippe (ots)

Unbekannte Randalierer verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (1.-2. Dezember 2021) gewaltsam Zugang zur Außengastronomie eines Cafés in der Bahnhofstraße. Dabei beschädigten sie eine Zeltwand. In dem Outdoor-Bereich verursachten sie noch Schäden an der Dekoration, aßen Süßwaren und tranken mitgebrachten Alkohol. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

