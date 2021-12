Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Geldspielautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Sonntag (5. Dezember 2021) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 12 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Vereinsheim eines Sportclubs in der Paulinenstraße. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Vereinsheim und brachen drei Geldspielautomaten auf. An einem Zigarettenautomaten scheiterten die Einbrecher. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell