Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4.-5. Dezember 2021) gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Hennak-Hanke-Weg einzudringen. Die Täter nutzten am Tatort aufgefundenes Werkzeug, um eine Tür aufzuhebeln. Aufgrund der guten technischen Sicherung der Tür blieb es beim Versuch. Der Sachschaden ist gering. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

