POL-LIP: Dörentrup. Unbekannter bedrängt und verletzt Jugendlichen.

Am frühen Sonntagmorgen (5. Dezember 2021) stand ein 17-jähriger Jugendlicher vor einem Haus im Hufering und rauchte. Gegen 1:45 Uhr wurde er plötzlich von einem fremden Mann bedrängt. Da der Unbekannte dem 17-Jährigen extrem nah gekommen war, schubste dieser den Mann weg, der auch sofort die Flucht ergriff. Erst danach bemerkte der Jugendliche, dass er an der Hand blutete. Ob die Verletzung von einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand herrührte, den der Fremde in der Hand hielt, steht noch nicht fest. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, ca. 18-30 Jahre alt und "nuschelte" leicht. Er war dunkel gekleidet und trug eine OP-Maske. Ihre Hinweise zur Identität des Mannes richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

