Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Pkw erfasst Fußgänger

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr kam es an der Fußgängerfurt Brüderstraße / Am Herforder Tor zu meinem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 86-jährige Frau aus Bad Salzuflen befuhr mit ihrem BMW die Straße "Am Herforder Tor" und bog bei Grünlicht nach links auf die Brüderstraße ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 23-jährigen Fußgängers aus Bad Salzuflen, der die dortige Fußgängerfurt ebenfalls bei Grünlicht in Richtung der Straße "Am Herforder Tor" überquerte. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube des BMW "aufgeladen" und im Anschluss auf die Fahrbahn geschleudert, wo er verletzt liegenblieb und von Unfallzeugen auf vorbildliche Art und Weise bis zum Eintreffen eines Rettungswagens betreut wurde. Durch diesen wurde er verletzt in ein Klinikum eingeliefert, welches er glücklicherweise nach ambulanter Behandlung leichtverletzt verlassen konnte. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180 zu melden.

