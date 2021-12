Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 22.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Hegelstraße ein Kellerfenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie durchsuchten das Haus und erbeuteten Bargeld und Schmuck in noch nicht genau bestimmbarem Wert. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Hegelstraße und Umgebung Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell