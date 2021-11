Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Sendener bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Senden ist bei einem Unfall am Freitag (26.11.21) verletzt worden. Gegen 10.05 Uhr befuhr er den Kreuzweg in nordwestliche Richtung. Zur gleichen Zeit war ein 78-jähriger Autofahrer aus Dülmen auf der Elsa-Brändström-Straße in südliche Richtung unterwegs.

An der Kreuzung Elsa-Brändström-Straße kollidierten der Radfahrer aus Senden und das Auto. Mit einem Rettungswagen kam der 62-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

