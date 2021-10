Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Versuchter Einbruch in Goldschmiede

Steinfurt-Bo. (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21.10.2021), 18.30 Uhr auf Freitag (22.10.2021), 08.45 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Borghorster Innenstadt einzubrechen. Die Unbekannten haben versucht, das Schaufenster der Goldschmiede einzuschlagen. Dies misslang ihnen jedoch. Am Schaufenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-15-4115.

