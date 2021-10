Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Gartenhauses

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagnachmittag (22.10.2021) wurde gegen 17.15 Uhr die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Alstedder Esch durch Nachbarn auf den Brand ihres Gartenhauses aufmerksam gemacht. Das Feuer konnte ohne den Einsatz der Feuerwehr, gemeinsam mit den Nachbarn, gelöscht werden. Durch den Brand wurden das Gartenhaus und Gegenstände, die im Gartenhaus gelagert wurden, beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell