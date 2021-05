Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Duisburg: A 59 - 38-jähriger Motorradfahrer stürzt beim Überholen und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 13. Mai 2021, 14.08 Uhr

Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 38-jähriger Kradfahrer beim Überholvorgang auf der A 59 bei Duisburg schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 38-jährige Duisburger mit seinem Motorrad auf der A 59 in Richtung Düsseldorf unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Marxloh wechselte er auf den linken von zwei Fahrstreifen, um einen Autofahrer zu überholen. Dabei kam er wohl zu weit nach links ab und geriet in den dortigen Grünstreifen. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki, geriet ins Schleudern und kam zu Fall. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf war bis etwa 15.35 Uhr zur Unfallaufnahme, der Bergung des Motorrads und den Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Das längste Stauausmaß betrug circa 2.000 Meter.

