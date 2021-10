POL-ST: Steinfurt-Bu., Pkw von Zeitungszustellerin gestohlen

Polizei Steinfurt

Am Montagmorgen (25.10.) hat ein Unbekannter an der Seminarstraße einen grauen VW Polo entwendet. Eine Zeitungszustellerin war in Höhe der Hausnummer 19 aus ihrem VW gestiegen, um eine Zeitung in einen Briefkasten zu stecken. Sie hatte die Fahrertür geschlossen, der Motor lief jedoch noch. Als sie die Zeitung eingeworfen hatte, hörte die Frau plötzlich lautes Reifenquietschen. Sie sah noch wie jemand mit ihrem VW Polo davon fuhr. Kurz darauf hat ein Zeuge das Fahrzeug auf dem Europaring gesehen, wie es in Richtung Steinfurt-Borghorst fuhr. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen ST HP 290. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Fahrzeug gesehen hat oder weiß, wo es sich befindet, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

