Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Illegal Altöl entsorgt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag gegen 13.00 Uhr meldete ein Bürger bei der Feuerwehr einen illegal entsorgten Kanister mit Altöl auf dem "Naherholungsweg Sylbecke". An der Einsatzörtlichkeit, bei dem es sich um einen Geh-/ Radweg parallel zur Nordstraße handelt, stellten die Feuerwehr und die Polizei fest, dass bislang unbekannte Täter einen 5-Liter Kanister Altöl auf dem Weg entsorgt hatten. Der Kanister war unverschlossen und ein Großteil des Öls war ausgetreten und bereits im Erdreich versickert. Zur genaueren Beurteilung des Gefahrenpotentials wurde die Untere Wasserbehörde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Durch die Feuerwehr wurden das restliche Öl sowie das betroffene Erdreich um die Entsorgungsstelle herum aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde, vorerst gegen "Unbekannt" eingeleitete. Zeugen, die Hinweise zu dem / den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell