POL-LIP: Blomberg. 83-Jährige verletzt.

Eine 83-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag (02.12.2021) an der Heutorstraße/Ecke Hagenstraße angefahren und verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte mit seinem VW Golf gegen 16:20 Uhr nach links von der Hagenstraße in die Heutorstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit der 83-Jährigen, die mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Zur Behandlung wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

