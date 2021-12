Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl.

Lippe (ots)

Im August stahl ein bislang Unbekannter ein E-Bike aus einer Garage in Dörentrup. Am 19.08.2021 ging der Tatverdächtige gegen 3 Uhr über eine Seitentür in die Garage und entwendete das Rad der Marke Gudereit samt Fahrradanhänger und Helm. Dabei wurde der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera gefilmt. Auf richterlichem Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildern nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/70428

Wer Hinweise auf die Identität des Abgebildeten geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

