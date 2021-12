Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Wem gehört die Geldbörse?

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei sucht die Besitzerin oder den Besitzer einer Geldbörse. Das braune Lederportemonnaie wurde am Freitagmittag (19.11.2021) ohne weiteren Inhalt in einem Mülleimer an einer Barntruper Bushaltestelle aufgefunden. Der Eigentümer oder die Eigentümerin sind bislang unbekannt. Möglicherweise stammt es aus einem Diebstahl. Wer den Geldbeutel vermisst, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

