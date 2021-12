Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (01.12.2021) wurde eine 80-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Liemer Turmhof" schwer verletzt. Eine 56-jährige Autofahrerin bog gegen 13:45 Uhr nach links in die Herforder Straße ab. Dabei kollidierte ihr Wagen mit der Radlerin, die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr. Die Frau stürzte und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden.

