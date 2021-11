Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den Autobahnen 1 und 28 in den Bereichen Dötlingen und Hatten

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Fahrer von Pkw, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren, gerieten am Samstag, 13. November 2021, in Verkehrskontrollen von Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn.

Im ersten Fall befuhr ein 48-jähriger Bremer mit einem Pkw die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Gegen 10:00 Uhr wurde er an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn angehalten und kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 48-Jährige zwar aktuell eine Fahrschule besucht, aber noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Im zweiten Fall befuhr ein 28-jähriger Hamburger die Autobahn 28 mit einem Pkw in Richtung Oldenburg. Er wurde gegen 11:45 Uhr auf einem Pendlerparkplatz am Kreuz Oldenburg-Ost kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Hamburger das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen aberkannt und seine Fahrerlaubnis gelöscht wurde. Er zeigte zudem körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln deuteten. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt musste untersagt werden.

