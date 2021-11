Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer in Butjadingen (alleinbeteiligt)

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 12.11.2021, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 83jähriger mit seinem Pedelec die Deichdrift der Sielstraße in Richtung Burhave und wollte am Deichfuß auf den dortigen Geh- und Radweg auffahren. Dabei stieß er mit seinem Pedelec gegen den Bordstein und stürzte. Durch den Unfall wurde der 83jährige Fahrer schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pedelec entstand Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell