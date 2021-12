Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Betrunken am Steuer.

Am Mittwochabend (01.12.2021) beobachtete ein 45-Jähriger bei einem Spaziergang gegen 20 Uhr einen roten Kleinwagen, der erst mehrfach den Bordstein touchierte und dann an der Einmündung Lopshorner Weg/Grützmühle in Büsche am Straßenrand rollte. Der Zeuge sprach die Fahrerin an, nahm ihr die Autoschlüssel ab, um sie an der Weiterfahrt zu hindern, und rief die Polizei. Die 53-jährige Autofahrerin war augenscheinlich stark alkoholisiert und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Bei einer Blutprobenentnahme leistete sie Widerstand und musste fixiert werden. Die Polizeibeamten stellten ihren Führerschein sicher.

