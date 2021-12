Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Bautrockner gestohlen.

Lippe (ots)

Aus dem Gebäude eines ehemaligen Tagungszentrums in der Teutoburger-Wald-Straße stahlen Einbrecher einen Bautrockner im Wert von etwa 2.500 Euro. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (29.-30. November 2021) durch das Einschlagen einer Glasscheibe Zugang zu dem Objekt. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

