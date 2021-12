Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher stehlen Geldkassette.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Art Zugang zu dem Gebäude eines Vereins für Naturschutz in der Haustenbecker Straße. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag (26.-28. November 2021) durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Sie wurden in Form einer Geldkassette fündig, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

