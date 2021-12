Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher erbeuten leere Geldkassette.

Lippe (ots)

Mit einer leeren, aber verschlossenen Geldkassette mussten sich Einbrecher begnügen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (29.-30. November 2021) in ein Nagelstudio in der Langen Straße eingestiegen sind. Zuvor hatten sie eine Tür des Geschäftes aufgehebelt. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo unter 05231/6090.

