Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach Wechseltrick-Betrügern.

Lippe (ots)

Im April dieses Jahres erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter im "Nahkauf-Markt" in der Bielefelder Straße durch einen Wechseltrick-Betrug 210 Euro. Die beiden Männer bezahlten einen Artikel mit einem 100-Euro-Schein und verstrickten eine Kassiererin in ein Gespräch. Bei der Herausgabe des Wechselgeldes verlangten sie mehrfach eine andere Stückelung, so dass sie am Ende mit der Beute das Geschäft verlassen konnten. Bei der Tat wurden die Männer videografiert. Diese Aufnahmen sowie eine Beschreibung der Männer finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/70309 Ihre Hinweise zur Identität der Männer richten Sie bitte an die Kripo in Lemgo unter 05261/9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell