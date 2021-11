Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Blaustein - Schmuck erbeutet

Von Samstag bis Montag haben Unbekannte in zwei Häuser im Raum Ulm eingebrochen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag, 12.45 Uhr, und Montag, 21 Uhr, gelangte ein Einbrecher auf das Grundstück in der Straße Lehle in Ulm. An dem Haus hebelte er eine Terrassentür auf. Im Innern durchsuchte der Unbekannte mehrere Räume. Dort fand er wohl Schmuck, den er mitnahm. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag hebelten Unbekannte zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ein Fenster in Blaustein auf. Sie begaben sich in das Haus in der Anna-Essinger-Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Brauchbarem. Die Täter wühlten in den Schubladen und fanden Schmuck. Den machten sie zu ihrer Beute. Danach flüchteten die Einbrecher. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.

Die Polizei fragt:

- Wer hat zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 21 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Straße Lehle in Ulm gesehen? - Wer hat am Montag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Blaustein, Anna-Essinger-Straße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

Die Polizei warnt:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

