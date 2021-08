POL-RTK: Polizeibeamte angegangen +++ Kabeldiebe unterwegs +++ Motorroller entwendet +++ Unfall im Gegenverkehr

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Frau beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand, Oestrich-Winkel, Kirchstraße, Samstag, 31.07.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde eine augenscheinlich stark alkoholisierte 52-Jährige im Bereich eines Tennisclubs in Oestrich-Winkel gegenüber Polizeibeamten ausfällig und leistete erheblich Widerstand. Gegen 21:00 Uhr wurden die Beamten zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung gerufen, welche mit der medizinischen Behandlung einer 52-Jährigen beschäftigt waren. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die zu Behandelnde im Begriff sei, im alkoholisierten Zustand in ihr Fahrzeug zu steigen. Beim Eintreffen der Streife entfernte sich die Dame zunächst, konnte durch die Beamten jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei habe sie ein unkooperatives und aggressives Verhalten an den Tag gelegt und die eingesetzten Beamten beleidigt. Weiterhin habe sich die Dame mehrfach der Kontrolle entziehen wollen und angekündigt mit ihrem Fahrzeug davonzufahren. Da die Dame sichtlich alkoholisiert und damit nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen, sollte ihr Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Auch gegen diese Maßnahme habe sich die Rüdesheimerin gewehrt, indem sie einen der Beamten in den Bauch schlug. Daraufhin wurde sie gefesselt und für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Rüdesheim gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde eine Blutentnahme bei der Dame angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Sie muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

2. Kabeldiebe schlagen zu - Weitere Geschädigte gesucht, Eltville, Schwalbacher Straße / Wiesweg Dienstag, 27.07.2021, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 28.07.2021, 09:00 Uhr

(fh)Bereits im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch wurde ein etwa 100 Meter langer Kabelstrang aus einer Maschinenhalle im Bereich der Schwalbacher Straße / Wiesweg in Eltville entwendet. Hierfür durchtrennten die unbekannten Täter den Kabelstrang an zwei Seiten und stahlen den Strang, bestehend aus fünf Kabeln, mit einem Durchmesser von 35 mm im Wert von rund 3.500 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde durch die Polizei im Stadtgebiet von Eltville-Erbach ein mutmaßlich entwendeter Kabelstrang aufgefunden. Nach Abgleich mit dem in Eltville entwendeten Strang wurde festgestellt, dass es sich nicht um das Diebesgut aus diesem Fall handelt. Der aufgefundene Kabelstrang besteht aus vier Kabeln mit einem Durchmesser von 16 mm.

Die Polizei in Eltville sucht nun unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 nach Zeugen für den Diebstahl von Dienstagnacht oder potenziellen Geschädigten des aufgefundenen Kabelstrangs.

3. Motorroller von Dieben gestohlen, Eltville, Via Pasigniano, Freitag, 30.07.2021, 22:30 Uhr bis Montag, 02.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein schwarzer Motorroller von einem öffentlichen Parkplatz im Bereich des Eltviller Rheinufers gestohlen. Das gesicherte Zweirad der Marke Peugeot, im Wert von etwa 1.000 Euro, stand zuvor auf dem Parkplatz des Eltviller Riesenrads, als es durch die unbekannten Täter entwendet wurde. Hinweise auf den Täter oder die Täterin liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizei in Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Schwerer Unfall mit Verletzten, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Sonntag, 01.08.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe Oestrich-Winkel ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Autofahrerinnen verletzten und die Bundesstraße für eine längere Zeit gesperrt bleiben musste. Gegen 22:30 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem VW Polo die Bundesstraße aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim. Auf Höhe Oestrich-Winkel geriet die 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem PKW einer 28-Jährigen zusammen. Durch die herbeigeeilte Feuerwehr musste die Fahrerin des VW aus ihrem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurden beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei zum Zwecke weiterer Ermittlungen sichergestellt und nach erfolgter Abschleppung auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Für die polizeilichen Maßnahmen musste die B42 im besagten Bereich bis circa 01:00 Uhr komplett gesperrt werden. Gegen 09:00 Uhr am heutigen Tage wurde die Bundesstraße für einen kurzen Zeitraum für eine polizeiliche Maßnahme erneut gesperrt. Hierbei kam eine polizeiliche Drohne für Luftaufnahmen der Unfallstelle zum Einsatz.

5. Vier PKW bei Unfall beschädigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße (B 275), Freitag, 30.07.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag verursachte eine 48-Jährige auf der Aaarstraße in Taunusstein-Hahn eine Karambolage, bei der insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Zuvor hielten ein Toyota, ein Renault und ein Motorrad der Marke BMW an einer rotgeschalteten Ampelanlage der Kreuzung Aarstraße / Bahnhofstraße. Die 48-Jährige Fahrerin eines VW Passat näherte sich den haltenden Fahrzeugen aus Richtung Bleidenstadt kommend und fuhr auf das Kraftrad auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davor wartenden Renault geschoben, welcher seinerseits wiederum gegen den Toyota stieß. Der 51-jährige Fahrer des Zweirads verletzte sich bei dem Unfall leicht. In Summe entstand ein Sachschaden an allen vier Fahrzeugen in Höhe von circa 4.500 Euro.

