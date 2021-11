Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ladendieb büßt Jacke ein.

Lippe (ots)

Montagnachmittag (29. November 2021) stahlen zwei unbekannte Männer Zigaretten im "Aldi-Markt" im Steinweg und flüchteten anschließend. Die Diebe wollten sich gegen 13:55 Uhr durch eine unbesetzte Kasse nach draußen begeben. Da sie die Zigaretten zuvor eingesteckt hatten, wollte sie ein 27-jähriger Mitarbeiter des Marktes daran hindern. Einer der Täter schubste den Mitarbeiter zur Seite und rannte sofort aus dem Geschäft. Den zweiten Dieb konnte der 27-Jährige an der Jacke festhalten. Der Mann löste sich jedoch aus dem Griff, indem er seine Jacke zurückließ und flüchtete ebenfalls. Möglicherweise sind die Beiden in Richtung der Grevenmarschstraße gelaufen. Beide Diebe sind osteuropäischer Abstammung, etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Einer hat kurz-rasierte Haare und trug eine hellrote Mütze. Die blau-schwarze Jacke des Mannes blieb zurück am Tatort. Der andere Täter trug ein graues T-Shirt und eine Jeans. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05261/9330 an die Kripo in Lemgo.

